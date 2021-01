Scalata storica sul K2 in cima in pieno inverno

Fatti&Storie

Scalatori nepalesi entrano nella storia per essere stati i primi a conquistare la vetta del K2 in inverno, una sfida che ha visto coinvolti sessanta scalatori e quattro squadre nelle scorse settimane. Dopo il primo tentativo nel 1987, solo poche spedizioni hanno provato a scalare in inverno la seconda montagna più alta del mondo, 8.611 metri nella catena del Karakorum, che divide la Cina dal Kashmir. Nessuno era mai riuscito però ad andare oltre i 7.650 metri, soglia superata dagli scalatori nepalesi sabato scorso grazie alle positive condizioni climatiche.

Sulla vetta del K2 i venti possono soffiare fino a una velocità di 200 chilometri orari e le temperature possono scendere a 60 gradi sotto zero.