Il duetto di Emma e Alessandra

Spettacoli

ROMA Dopo oltre un decennio di amicizia, esce oggi il primo brano cantato insieme da Emma e Alssandra Amoroso, entrambe lanciate da Amici. A unirle c’è una grande amicizia, ma anche la terra d’origine: la Puglia. Il duetto, dal titolo “Pezzo di pane” è disponibile da oggi in versione audio e video su tutte le piattaforme digitali e le radio, mentre dal 29 gennaio sarà disponibile in edizione limitata nella versione vinile 45 giri.

Inutile dire che la prima apparizione televisiva delle due artiste avverrà, sabato 16, dalla loro talent scout, Maria De Filippi ad Amici. «La volontà di fare una canzone insieme era nell’aria già da un po’ di anni - racconta Emma -. Ma Pezzo di cuore è nato da una scelta istintiva: ho sentito la necessità di far ripartire il 2021 con una sensazione di sano ottimismo. Ho chiamato Dardust, gli ho passato tutti i miei pensieri che lui con Davide Petrella ha tradotto in musica e parole. Poi, l’ho mandata ad Alessandra scrivendole: non penso tu possa dirmi di no». Alessandra Amoroso aggiunge: «E, infatti, non le ho potuto dire di no. Quando ho ascoltato il brano ho pensato a un dialogo tra me e lei».