L'Italia supera la soglia degli 80 mila morti

ROMA Non rallenta la curva dei decessi per Covid in Italia, che vede anzi un leggero aumento nell’ultima settimana (499 morti al giorno in media contro i 471 dei sette giorni precedenti). Proprio oggi il nostro Paese ha superato quota 80 mila vittime. Una strage senza precedenti recenti per una singola malattia infettiva: l’influenza, tante volte citata a sproposito per un possibile paragone con il Coronavirus, fa registrare nelle annate particolarmente nefaste 6-7.000 vittime. Mentre il Covid in Italia si è già preso 35 mila vite nella prima ondata, e dopo la tregua estiva ha ricominciato a uccidere superando dopo 2 mesi il drammatico dato di febbraio-maggio, con oltre 45 mila morti a oggi solo nella fase attuale.

La curva continua a risalire

Sono 15.774 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia. In aumento rispetto ai 14.242 di ieri, ma con 175.429 tamponi, 34mila in più. Tanto che il tasso di positività cala dal 10,05% di ieri a 8,99%. Ancora tanti i decessi, 507, anche se meno di ieri quando erano stati 626. Dopo giorni di altalena, segnali incoraggianti dai ricoveri: le terapie intensive calano di 57 unità (ieri -6), con 165 ingressi del giorno, e sono ora 2.579 in tutto. Anche i ricoveri ordinari sono 187 di meno (ieri +109), per un totale di 23.525. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+2.245), seguita da Sicilia (+1.969), Veneto (+1.884), Lazio (+1.612) ed Emilia Romagna (+1.178). I casi totali salgono a 2.319.036. In aumento i guariti, che sono 20.532 (ieri 19.565), per un totale di 1.673.936. Il numero degli attualmente positivi cala per il terzo giorno di fila, 5.266 in meno (ieri -5.939), e scende a 564.774 totali. Di questi, sono in isolamento domiciliare 538.670 pazienti, 5.022 meno di ieri.

Record di decessi a livello mondiale

Nel mondo sono stati registrati 17.186 decessi legati al Coronavirus, il numero più alto di morti in un solo giorno dall’inizio della pandemia. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Il bilancio delle vittime da Covid-19 negli Stati Uniti ha raggiunto il nuovo triste record giornaliero di quasi 4.500 morti. Mentre la crisi sanitaria imperversa negli Usa, questa è stata la prima volta che il bilancio nel Paese più colpito dalla pandemia ha superato i 4.000 decessi in 24 ore. Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 235.000 nuovi casi di infezione da Coronavirus e 4.470 decessi, secondo il conteggio di Johns Hopkins aggiornato a oggi.

