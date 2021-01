Kim: completato piano per un sottomarino nucleare

Fatti&Storie

La Corea del Nord ha completato un piano per l'acquisizione di un sottomarino nucleare. Lo ha detto il suo leader Kim Jong Un, secondo quanto riportato sabato dall'agenzia di stampa ufficiale KCNA. "Ulteriori ricerche di pianificazione per un sottomarino nucleare sono state completate e stanno per entrare nel processo di revisione finale", ha detto il leader nordcoreano in una riunione del partito al governo secondo l'agenzia, ricevuta a Seul. Il Paese - ha detto Kim - dovrebbe "sviluppare ulteriormente la tecnologia nucleare" e produrre testate nucleari leggere e di piccole dimensioni da utilizzare "secondo gli obiettivi previsti".

E torna a riaccendersi lo scontro verbalecon gli Stati Uniti. Kim Jong-un ha definito gli Usa il ​​"più grande nemico" del suo Paese e ha difeso la necessità di rafforzare la "deterrenza" nucleare per proteggere i propri confini. Il leader nordcoreano è intervenuto durante il congresso del partito unico e nel primo accenno diretto a Washington che ha fatto finora nei quattro giorni del congresso ha parlato della necessità di "imporsi agli Stati Uniti", indicandolo come "il più grande nemico, il principale ostacolo allo sviluppo della rivoluzione". Riferendosi quindi all'imminente insediamento di Joe Biden, Kim ha assicurato che la politica statunitense non cambia "indipendentemente da chi è al potere", ha esortato Washington a ritirare le sanzioni internazionali e ha difeso la necessità di "rafforzare costantemente il più potente deterrente" per proteggere il suo Paese.