Pronte nuove soglie e inasprimento delle misure

Fatti&Storie

“La certezza è che le zone non cambiano: restano l'arancione, il giallo e il rosso. Fino al 15 giugno ci sono queste misure. In queste ore stiamo inasprendo le soglie. Tutte le valutazioni, compresa quella sulle aree bianche sono sul tavolo ma ne discuteremo al momento opportuno”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, su ciò che adotterà il governo nel Cdm di stasera, questa sera alle 21 per le nuove misure anti-Covid che entreranno in vigore dopo il 6 gennaio. Si sta pensando ad un decreto.

Il capitolo scuola è il più spinoso nel confronto tra governo e regioni. La maggioranza dei presidenti di Regione insiste sulla necessità di posticipare la ripartenza, governatori come quello del Veneto Zaia e del Friuli Fedriga hanno già deciso che gli istituti superiori si riapriranno a fine mese. L'esecutivo ieri nell'incontro con le regioni ha spiegato che una decisione definitiva sarebbe arrivata oggi, ascoltando le criticità emerse nell'incontro. Il responsabile dell'Istruzione, Azzolina, insiste sulla necessità di lasciare invariata la data del 7 gennaio.