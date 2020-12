Via a manovra da 40 mld Da super bonus a cig per autonomi

Fatti&Storie

L’aula di Palazzo Madama ha votato la fiducia sul disegno di legge di Bilancio. I sì sono stati 156 , i no 124, nessun astenuto. Il testo è identico a quello licenziato dalla Camera, una manovra da 40 miliardi. Evitato in extremis l’esercizio provvisorio.

Queste le principali novità:

Proroga Superbonus per tutto il 2022 Via libera alla proroga del Superbonus al 110% per tutto il 2022. Si tratta di una estensione sei mesi più sei, fino alla fine dell'anno per consentire il completamento dei lavori. Se entro giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione al 110% potrà essere essere estesa anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Lavoro e cig Fondo da 1 miliardo per il 2021 per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Arriva anche la cig per le partite Iva iscritte alla gestione separata (Iscro) che andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro per 6 mesi per chi ha un reddito non superiore a 8.145 euro e ha subito perdite del 50% rispetto ai tre anni precedenti. Previsto l ’allungamento della cassa integrazione di emergenza di altre 12 settimane, tutte gratuite per le imprese. Il blocco dei licenziamenti pure con eccezioni proseguirà fino al 31 marzo. Con un fondo da un miliardo arriva un “anno bianco” di esonero dei minimali contributivi per tutte le partite Iva e i professionisti, ordinisti e non, più colpiti dalla pandemia. Le misure sul lavoro pesano circa 7 miliardi. Per chi assume under 35, da gennaio fino alla fine del 2022, sono previsti sgravi triennali al 100%, entro un tetto di 6 mila euro l’anno (si sale a 48 mesi di esonero per il Sud, ovvero se il contratto stabile è firmato in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna). Incentivo al 100% anche in caso di assunzione di donne disoccupate al Sud e senza un impiego da almeno 24 mesi nel resto d’Italia

Proroga di un anno di Ape sociale e Opzione donna Proroga di un anno di Ape sociale e Opzione donna, il prolungamento fino al 2023 dell’isopensione (gli scivoli fino a sette anni in caso di crisi aziendali, tutti a carico delle imprese).

In arrivo 3mila medici e stop iva sui vaccini Arrivano le risorse per l'attuazione del piano vaccini anti-Covid. Saranno assunti a tempo determinato per nove mesi di 3mila medici e 12mila infermieri per la somministrazione dei vaccini. Alla campagna vaccinale potranno partecipare anche i medici specializzandi fin dal primo anno di specializzazione. Arriva anche lo stop all'Iva sui vaccini, i tamponi e i test anti-Covid. Stanziati 40 milioni di euro per la sanificazione delle strutture e la fornitura di mascherine per le residenze sanitarie per disabili,i centri diurni per anziani e per persone con disabilità e le Rsa

Incentivi auto anche per euro 6 benzina Confermati gli interventi già previsti nei decreti Rilancio e Agosto con bonus di ulteriori 2.000 euro per veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti, e un bonus di 1.500 euro per gli euro 6 di ultima generazione. In entrambi i casi in presenza di rottamazione e con uno sconto aggiuntivo di 2.000 euro richiesto al venditore. Sale il limite delle emissioni (61-135 g/Km di CO2), con un adeguamento ai nuovi standard di misurazione. Stanziati 250 milioni di euro per il termico (euro 6) per acquisti fino a giugno 2021. Stanziati 120 milioni di euro per l'elettrico per acquisti fino a dicembre 2021 e 50 milioni ai veicoli commerciali (prevedendo 10 milioni destinati interamente all'elettrico), che potrà accedere all'incentivo di rottamazione.

Bonus per acquistare un'auto elettrica Un bonus fino al 40% delle spese sostenute per acquistare un'automobile elettrica entro il 2021 per chi ha un Isee inferiore ai 30 mila euro e a patto che il veicolo abbia un costo sotto i 30 mila euro.

Iva ridotta al 10% per delivery e asporto Via libera all'applicazione dell'Iva agevolata al 10% per il delivery e il cibo d'asporto.

Bonus idrico risparmia-acqua Arriva il bonus idrico da 1.000 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per le spese di sostituzione di sanitari, rubinetti e soffioni doccia. Per la misura è istituto un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021.

Congedo neo papà e rientro mamme al lavoro Sale da 7 a 10 giorni il congedo obbligatorio di paternità per la nascita dei figli nel 2021. Sono inoltre in arrivo 50 milioni per favorire il rientro al lavoro delle neo mamme.

Mamme sole con figli disabili Arriva un assegno di 500 euro per madri sole con figli con disabilità. L'emendamento è stato presentato dai 5 Stelle e riformulato. Il beneficio è destinato a madri sole, disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%. Stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Stop alla prima rata Imu 2021 per alberghi e discoteche Stop alla prima rata dell'Imu 2021 per alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi; allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Altri aiuti al turismo Prolungato il credito d'imposta al 60% del canone di locazione degli immobili destinati alle imprese turistico ricettive fino al 30 aprile 2021. Il credito d'imposta viene esteso anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Ok anche a 100 milioni per il 2021 per il rifinanziamento del fondo per il settore turistico previsto dal decreto Rilancio, 20 milioni per il rifinanziamento delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere con credito d'imposta al 65%.

Aiuti al settore aereo Stanziati 500 milioni per il settore aeroportuale. Con queste risorse verrà istituito un fondo destinato a compensare i gestori aeroportuali e i prestatori di servizi di assistenza a terra (handling). Il ministero dei Trasporti viene inoltre autorizzato ad erogare immediatamente, a titolo di anticipazione, fino a 315 milioni di euro ai gestori aeroportuali e fino a 35 milioni di euro alle imprese di handling che ne facciano richiesta

No a stop sfratti Niente proroga dello stop degli sfratti ma viene rifinanziato il Fondo morosità incolpevole con la destinazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Stretta sulle e-cig e sul tabacco riscaldato La stretta sul tabacco si allarga alle sigarette elettroniche. per le e-cig le aliquote sui liquidi da inalazione salgano al 15% dal primo gennaio 2021: al 20% nel 2022 e al 25% nel 2023 se con nicotina; al 10% nel 2021, 15% nel 2022 e 20% nel 2023 se senza nicotina. Per l'accisa sul tabacco riscaldato si prevede un aumento graduale fino al 40% dell'accisa che grava sulle sigarette tradizionali nel 2023 (salirà prima al 30% nel 2021, poi al 35% nel 2022).

Restano le esenzioni iva per no profit Restano in vigore le esenzioni al pagamento dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi da parte delle attività no profit.

Tetto bonus mobili sale a 16mila euro Sale a 16mila euro il tetto per il bonus mobili, la detrazione al 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Credito d'imposta per depuratori acqua Un credito d'imposta per l'acquisto dei sistemi di filtraggio dell'acqua potabile per i privati, le imprese, gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 50% delle spese sostenute fino a 1.000 euro per ogni unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5mila euro per gli esercizi pubblici, con un tetto di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2021 e 2022.

Bonus chef fino a 6mila euro Un credito d'imposta fino al 40% delle spese sostenute dai cuochi professionisti di alberghi e ristoranti, da gennaio al 30 giugno 2021, per l'acquisto di macchinari e attrezzature professionali e per i corsi di aggiornamento. Il bonus spetta fino a un massimo di 6mila euro, con un tetto di spesa complessivo di 1 milione per il 2021, ed è utilizzabile solo in compensazione.

Voucher 50 euro per occhiali da vista Un voucher una tantum da 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Il contributo è riconosciuto ai membri dei nuclei familiari con Isee fino a 10mila euro.

Contributo a proprietari per sconto affitto prima casa Via libera al contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, ai proprietari che riducono il canone di affitto di immobili situati nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario. Il contributo è riconosciuto sino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Tutele per lavoratori fragili Prorogate le tutele per i lavoratori cosiddetti "fragili", ovvero immunodepressi, malati oncologici, disabili, fino alla fine di febbraio: l'assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero.

160 milioni per sisma Via libera a un fondo speciale di 160 milioni per lo sviluppo socioeconomico di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal terremoto nel 2016. Le risorse finanzieranno uno specifico contratto istituzionale di sviluppo per interventi per le imprese e gli enti locali. Ok anche a incentivi per le università e i centri di ricerca dell'area. Arriva poi un fondo di 135 milioni di euro nel triennio per le industrie delle aree svantaggiate ricomprese nella ex cassa del Mezzogiorno. Stop a cartelle esattoriali per comuni sisma 2017

100 milioni per interventi in zone alluvioni Stanziati 100 milioni di euro per il 2021 per interventi urgenti nelle zone colpite dagli alluvioni del 2019 e 2020.

Stop a tasse e contributi fino a febbraio per sport Sospesi i versamenti delle imposte sul reddito, dell'Iva e dei contributi previdenziali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, fino al 28 febbraio 2021. I pagamenti potranno essere effettuati entro il 30 maggio 2021 in un'unica soluzione o in 24 rate mensile di pari importo.

Parità salariale, 2 milioni dal 2022 Via libera all'istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere con una dotazione di 2 milioni di euro annui dal 2022 destinato a interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

Un milione in più al fondo anti-usura Incrementato di 1 milione di euro, dal 2021, le risorse del fondo per la prevenzione dell'usura.

Quattro milioni per i campionati di nuoto a Roma In arrivo 4 milioni di euro per il 2021 per la Federazione italiana nuoto che potrà avvalersi di un comitato organizzatore per le attività organizzative relative ai campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022. Destinati anche 1,5 milioni annui nel 2021-2023 al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo (2026).