Decisioni sulla "stretta" domani dopo nuovi dati

Coronavirus Italia

Sulle chiusure per le festività natalizie, nel Governo "ci sono dei punti di vista su alcuni dettagli, ma domani arriveranno i dati nuovi dalla cabina regia e si assumeranno decisioni che tengano conto del dato più fresco". Lo ha precisato la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a Zapping su Rai radio 1. Dai dati si capirà "se la curva dei contagi va sempre in calo o se scende di poco" ma, ha sottolineato Zampa, "la situazione resta molto grave" mettendo in evidenza che "in questo momento il trend è andato meglio dove le restrizioni sono state più forti" cioè nella aree rosse e arancioni. "Da lì - ha spiegato - dobbiamo dedurre delle cose. In questo periodo di relative vacanze in cui si fermeranno gli uffici, le aziende, si può immaginare di chiudere per fare meno danno e avere meno impatto sull'economia del paese che è già molto provata".

Nonostante "qualche divergenza di vedute" nel Governo, Zampa ha sostenuto che "non è corretto parlare di aperturisti o rigoristi". Sui cosiddetti rigoristi ha aggiunto: "Chi sta dentro fino ai capelli" a questa emergenza "ha una percezione molto più forte di come stanno le cose e per suo dovere, avendo la delega alla Salute, ha come primo obiettivo quello di tutelare strenuamente la salute e quindi inevitabilmente sarà piu rigoroso".