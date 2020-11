Settimana della scienza tra webinar e ricerca

Fatti&Storie

ROMA Cervelli fumanti, coding per bambini, vulcani in laboratorio, droni per il restauro e poi fari puntati sui protagonisti: parola alla scienza. È iniziato il countdown per la Notte dei Ricercatori che avrà luogo il prossimo 27 novembre. Per l’edizione di quest’anno sono tante le attività, gli eventi e i webinar organizzati all’interno di Scienza Insieme - Net - che saranno dedicati al mondo della scuola e che ci accompagneranno fino a quella data. Un insieme di iniziative nate per sorprendere le menti delle giovani generazioni e avvicinarle al mondo della scienza e per questo Scienza Insieme si fa in tre: Net per le scuole, Storie di ricercatori e World cafè.

Tre segmenti che comprendono una serie di appuntamenti, tutti fruibiligratuitamente online a disposizione di studenti e docenti, per scoprire come diventare ricercatori, acquisire competenze digitali e vivere in prima persona l’esperienza di essere scienziati per un giorno. Net per le Scuole è il programma di attività lanciato da Net per gli studenti di scuola primaria e di scuola secondaria.

Una proposta di attività didattiche, con oltre quaranta eventi on-line, suddivisi in laboratori e giochi, dimostrazioni, contest, seminari e poi, ancora, citizen science, tour ed esposizioni virtuali. Hanno aderito e saranno parte attiva in questo progetto stimolante, numerosi enti ed università: Cnr, Enea, Ingv, Inaf, Ispra, Cineca, Università degli studi di Tor Vergata, Sapienza Università di Roma, Università degli studi della Tuscia e Università Telematica Internazionale UniNettuno. Il programma on-line è disponibile sul sito www.scienzainsieme.it.

A Università di Roma Tre il compito di aprire la settimana per le scuole con “Benvenuti All’AstroGarden” per conoscere tante curiosità attraverso il mappamondo orientato del giardino astronomico del Dipartimento di Matematica e Fisica.

Dal 23 e fino al 27 ci saranno i “Cervelli fumanti” insieme ai divulgatori scientifici dell’Airc per la Ricerca sul Cancro, un webinar che fornisce ai giovani informazioni sul fumo per limitare la possibilità che possa prendere il controllo su di loro.