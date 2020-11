Contagi in risalita Vittime a quota 731

Fatti&Storie

ROMA Risale la curva dei contagi di Covid-19 in Italia dopo la contrazione di lunedì legata al minor numero di tamponi eseguiti nel giorno festivo: i nuovi casi registrati ieri sono stati 32.191 (contro i 27.354 precedenti). Il maggior numero sempre in Lombardia (8.448), seguita da Veneto, Campania, Piemonte e Lazio. I tamponi effettuati sono stati 208.458 (lunedì erano stati 152.663), per un tasso positivi/tamponi pari a 15,4%. Elevato il numero delle vittime, 731 (il più alto dal 3 aprile), per un totale di 46.464.

Pressione sugli ospedali

Resta forte la pressione sulle strutture ospedaliere: ieri i pazienti ricoverati con sintomi sono diventati 33.074 (+538), mentre quelli assistiti in terapia intensiva sono saliti a quota 3.492 (+120). «I posti letto attivabili in terapia intensiva sono 11 mila - ha precisato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro - non tutti quelli previsti sono già utilizzabili. Quelli attivi sono 9.931».

Intanto le Regioni hanno chiesto un incontro urgente al governo per «semplificare da 21 a 5 i parametri di valutazione» delle categorie di rischio con i diversi colori, auspicando «un ulteriore sforzo collaborativo, anche per comunicare correttamente ai cittadini le misure restrittive».

L'appello di Mattarella

Accorato il lungo appello lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ai sindaci dell'Anci: «Questo virus tende a dividerci, dobbiamo creare convergenze - ha ribadito il Capo dello Stato - nessuno si lasci ingannare dal pensiero “a me non succederà”. Occorre consolidare le reti di reciproca solidarietà e porre le basi per la ripartenza».

Ue a caccia di vaccini

Sul fronte vaccini la Commissione Ue - con un ulteriore contratto con CureVac - ha ampliato il portafoglio di vaccini che già vede i contratti firmati con AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV e BioNtech-Pfizer, e i colloqui esplorativi con Moderna. «Finora - ha scritto la presidente Ursula von der Leyen - ci siamo assicurati 1,2 mld di dosi di potenziali vaccini».

