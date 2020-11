In calo casi e tamponi Stabile il numero dei morti

Fatti&Storie

ROMA Diminuiscono i nuovi casi di contagio in Italia, ieri sono stati 33.979 (contro i 37.255 di sabato). Ma come in tutti i fine settimana sono in calo anche i tamponi: 195.275 contro i 227.695 precedenti. Aumenta dunque la percentuale dei positivi-tamponi, che arriva a 17,4 (sabato era del 16,3). Rimane stabile il numero dei decessi (546), che però da inizio pandemia superano la soglia dei 45 mila (45.229). La regione con più contagi resta la Lombardia (8.060), seguita da Piemonte, Campania e Veneto. In aumento sia i ricoveri ordinari (649) che quelli in terapia intensiva (116).

Locatelli: «Un primo spiraglio»

«In generale cominciamo a vedere l’effetto delle misure anti Covid - ha commentato Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità - tuttavia siamo ancora in una situazione decisamente critica e non possiamo dare messaggi eccessivamente rassicuranti».

METRO