Sul Covid il Governo procede a piccoli passi

Fatti&Storie

ROMA Avanti con i «piccoli passi» delle ordinanze regionali, nessun lockdown generalizzato all’orizzonte. È la strategia che è stata ribadita nella riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza. La scelta è quella di lasciare ai governatori la decisione di varare nuove strette ad hoc sui territori; mentre sull’eventuale cambio di colore della fascia di rischio di alcune Regioni la decisione arriverà oggi sulla base delle valutazioni che si faranno - in modo scientifico e obiettivo - alla luce degli ultimi dati. È stata comunque l’ipotesi che era circolata di una chiusura generalizzata dei negozi nel week-end.

Stretta concordata

Oggi dovrebbe arrivare l’ordinanza annunciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia - di comune accordo con Emilia Romagna e Veneto - che prevede misure più restrittive sulla mobilità e in particolare contro gli assembramenti. L’obiettivo è quello di evitare che le tre Regioni possano finire in fascia arancione se non addirittura in quella rossa. Nel frattempo in Sardegna è bufera sul governatore Solinas dopo la scoperta che il Comitato tecnico scientifico aveva dato parere negativo - ignorato - alla riapertura estiva delle discoteche.

La catena del freddo

Intanto il premier Conte ha deciso che il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, sarà anche il responsabile del Piano operativo per la distribuzione dei vaccini in Italia (quando arriveranno). Arcuri dovrà dunque occuparsi della distribuzione, dalla gestione delle scorte alla conservazione e spedizione, perchè sia «efficiente e avvenga in piena sicurezza». Un compito non facile, se si pensa che alcuni dei candidati vaccini hanno bisogno di una ininterrotta catena del freddo a -80 gradi. E sul tema vaccini, per ora, le difficoltà riguardano quello anti-influenzale con più della metà delle regioni che fanno sapere che i medici di famiglia sono rimasti inspiegabilmente senza dosi.

METRO