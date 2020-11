Impennata dei decessi con ospedali in affanno

Fatti&Storie

ROMA In salita la curva epidemica in Italia dopo la frenata di casi e di tamponi del fine settimana. Ieri i nuovi casi sono stati 28.244 (contro i 22.253 di lunedì), con 182.287 tamponi. In forte crescita i decessi, 353 (contro i 233 di lunedì), mai così tanti dal 6 maggio. In aumento anche i ricoveri in terapia intensiva: 203 (contro gli 83 di lunedì), per un totale che sale a 2.225.

Si aggrava Bassetti

Tra loro anche il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, già ricoverato dal 31 ottobre a Perugia, che lunedì notte è stato trasferito in terapia intensiva. Bassetti comunque «è vigile e collaborante». In generale l’Italia si sta avvicinando pericolosamente alla soglia del 30% di terapie intensive occupate da pazienti Covid, definita «critica» dal ministero della Salute. Stando ai dati dell’ultimo monitoraggio Agenas, aggiornato a lunedì, il tasso di occupazione a livello nazionale è del 28%. In 8 regioni, tuttavia, la soglia è già superata: Valle d’Aosta (60%), Umbria (47%), Lombardia e Provincia di Bolzano (42%), Toscana (39%), Marche (35%), Piemonte (34%) e Campania (33%). Arno Kompatscher, presidente della provincia di Bolzano, ha annunciato che dalle 24 di oggi l’Alto Adige torna in lockdown; da domani Bolzano sarà «zona rossa».

METRO