Proprio un bel Tipo Rinnovata la gamma

Motori

AUTO Sarà in vendita a novembre a prezzi a partire da 13.900 euro la nuova gamma delle Fiat Tipo. Cambia l’estetica, a cominciare dalla grande scritta Fiat al centro della griglia anteriore e dai gruppi ottici Full Led che integrano le luci diurne sempre a Led. In aggiunta, nuovi cerchi in lega da 16 o da 17 pollici. Ma le novità proseguono all’interno con nuove sellerie, il volante più piccolo e il doppio schermo da 7 pollici per la strumentazione e da 10,25 pollici per l'infotaiment Uconnect 5, lo stesso che equipaggia la 500 a batteria. A tutto ciò si aggiunge la nuova versione Cross che si ispira al mondo dei crossover ed è offerta nelle varianti Tipo City Cross e Tipo Cross, entrambi sulla base della 5 porte. Elementi principali sono l'assetto rialzato di quasi 4 cm, i pneumatici maggiorati, i passaruota con protezioni in materiale grezzo e in metallo e le barre sul tetto. La gamma motori propone unità aggiornate del 3 cilindri turbo di 1.000 cc da 100 cv. Ci sono poi due diesel, il 1.600 cc da 130 cv in linea con la normativa Euro 6d e infine anche il 1.300 cc da 95 cv. La gamma è dotata a richiesta del pacchetto D-Fence realizzato da Mopar per igienizzare le superfici di maggiore contatto.

CORRADO CANALI