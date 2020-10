Fede Pellegrini tornata negativa: «Esco!»

Sport

SPORT & COVID Federica Pellegrini è guarita dal coronavirus. Lo annuncia, su Instagram, la stessa campionessa di nuoto, postando: «Ciao Maria io esco! E questa volta per davvero! Negativaaaa!». Lei stessa aveva rivelato di essere positiva lo scorso 15 ottobre. In queste due settimane, la Pellegrini ha raccontato la sua quarantena ai follower con frequenti dirette social. Ma il bollettino dei contagi nello sport deve segnare un segno “meno” piuttosto inedito. Per la prima volta, infatti, è risultata positiva un’intera terna arbitrale. Si tratta di Mykola Balakin, che avrebbe dovuto arbitrare la sfida di Europa League di ieri sera Feyenoord-Wolfsberger: è stato sostituito dal serbo Srdjan Jovanovic. Il fischietto ucraino era risultato positivo assieme ai suoi due assistenti, i guardalinee Skrypka e Shlonchak. Infine, Ibra ha fatto da testimonial anti-Covid per la Regione Lombardia: «Il virus mi ha sfidato e io ho vinto, ma tu non sei Zlatan, usa la testa».

