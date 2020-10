Zona rossa a Milano sì, no, forse, chissà

Fatti&Storie

Cronache di una giornata di ordinaria follia pandemica. Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Speranza, dice che a Milano e Napoli serve subito un lockdown; il presidente della Regione Attilio Fontana dice che non ci sono le condizioni per farlo; il sindaco Beppe Sala dice «vediamo tra 15 giorni»; la viceministra alla Salute Sandra Zampa suggerisce agli amministratori locali di provare a sentire direttamente il Comitato tecnico scientifico, (in effetti sarebbe una buona idea, ma non lo fa già il Governo che poi riferisce alle Regioni...? ). Ah, del Cts non fa parte Ricciardi. Intanto sulla famigerata Dad al 100%, indispensabile per Fontana, il sindaco Sala dice di non essere d’accordo. Forse perché per lui la situazione non è così grave? Si direbbe di no visto che nello stesso momento rivela che lui non sa ancora se ricandidarsi anche perché, vista la situazione, non è nemmeno detto che a maggio si voti (?!). Ma diamo la parola agli esperti sul lockdown: Zangrillo dice no, Bassetti dice sì. Pregliasco, che l’altro ieri invocava la zona rossa a Milano, ora dice di aspettare 20 giorni.

Più in basso, nella catena di comando, il direttore dei pronto soccorso della Lombardia grida che il lockdown lo vuole subito, perché sono al collasso. Da Milano è tutto.

PAOLA RIZZI