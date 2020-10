Curva in calo a 17mila Aumentano i ricoveri, 141 morti

Fatti&Storie

In calo, come sempre il lunedì per via del numero minore di tamponi, la curva epidemica in Italia. Sono 17.012 i nuovi casi di Covid, contro i 21.273 di ieri, ma con 124.686 tamponi, 37mila meno di ieri. In aumento i decessi, 141 oggi (ieri erano 128), per un totale di 37.479. Forte incremento dei ricoveri ordinari, +991 (ieri +719), che sono ora 12.997 in tutto, e crescono ancora le terapie intensive, +76 (ieri +80), arrivando a 1.284 totali. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è sempre la Lombardia, +3.570, seguita da Toscana (+2.171), Campania (+1.981), Lazio (+1.698) e Piemonte (+1.625). La regione con l'aumento più contenuto è la Basilicata, +8 (ma solo 134 tamponi). Il totale dei casi sale così a 542.789.

In aumento i guariti, 2.423 (ieri erano 2.086), per un totale di 268.626. Il numero dei malati attuali si impenna ancora, +14.443, e sono ora 236.684. Di questi, sono in isolamento domiciliare 222.403 pazienti, 13.376 più di ieri. Infine, continua a salire il rapporto positivi/tamponi: 13,14% oggi, ieri era 11,05%.