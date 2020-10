«Peggiorerà ancora per 15 giorni»

Fatti&Storie

Resta al 16% il rapporto tra tamponi e positivi in Lombardia, anche se il numero assoluto cala 3.570, ma anche il numero di tamponi, solo 21324, contro i 30mila dei giorni scorsi. 17 i morti. Sale però la quota del contagio nell’area milanese, 2023, 960 a Milano città. Un trend esponenziale che, ha detto ieri l’assessore regionale al welfare Giulio Gallera, è destinato a peggiorare nei prossimi 15 giorni e per questo sono necessarie misure forti di distanziamento. «Uno dei momenti più difficile della storia di Milano», ha detto ieri il sindaco Beppe Sala in un consiglio comunale svoltosi in streaming, ricordando che il Covid a Milano da marzo ad oggi si è già portato via 2400 persone. Sala, che ha invocato l’unità tra istituzioni, ha annunciato a breve nuovi spazi per tamponi drive-in per le scuole e altri luoghi per quarantene per chi non può isolarsi a casa. Già attiva una struttura dell’Aereonautica militare a Linate, un’altra a giorni nel quartiere Adriano.

Disordini in serata nei pressi di Palazzo Lombardia. Una frangia violenta di manifestanti contro le chiusure imposte dal dpcm, dopo aver sfilato in corso Buenos Aires ha iniziato a lanciare sassi e petardi e poi ha spaccato i vetri di un tram. Danneggiati anche dehors e cassonetti. Nel pomeriggio si erano svolte presidi pacifici.

Secondo l’ufficio studi di Confcommercio la perdita stimata in un mese per i commercianti lombardi è di 860 milioni di euro.