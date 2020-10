Tra Milan e Roma sfida tra squadre ambiziose

Sport

CALCIO Il posticipo di Serie A tra Milan e Roma di questa sera (ore 20.45, diretta Sky) è una partita per squadre ambiziose molto più di quello che potrebbe sembrare. Il Milan è in testa e ci resterà anche se dovesse perdere, la Roma è una squadra «che delle ultime sei trasferte ne ha vinte cinque. Un avversario che assomiglia al Milan», ha detto l’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli. Da un lato il Milan che sta incassando pochissimi gol e che vince anche senza Ibra, dall’altro una Roma che ha nella trazione anteriore la sua arma migliore e che però è un pò meno solida in difesa. Proprio per questo in casa giallorossa preoccupa l’assenza ormai certa di Chris Smalling, baluardo del reparto difensivo romanista: senza di lui la squadra ha preso sempre gol. Kumbulla e Ibanez, con ogni probabilità, saranno quindi affiancati da Mancini nella trincea anti Ibrahimovic. Fonseca, dal canto suo, ha allertato i suoi: «il Milan non è solo Ibra». Ottime notizie in casa Milan: Hakan Calhanoglu si è allenato in gruppo, dopo la distorsione alla caviglia, ed è stato convocato. Al suo posto, comunque, uno fra Brahim Diaz e Krunic, con Leao titolare a sinistra come nel derby. In difesa invece si rivedrà Calabria al posto di Dalot, a centrocampo Bannecer al fianco di Kessie.