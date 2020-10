Boom di ricoveri Portale per i malati a casa

Fatti&Storie

L’epidemia corre in Lombardia. Sono 5.762 su 35.285 tamponi i nuovi positivi registrati, con una percentuale record del 16,3%. 231 i ricoverati in terapia intensiva (+18); 2.326 i pazienti negli altri reparti (+173). È di 25 il numero di deceduti. Corre anche Milano con 2.589 casi, di cui 1.217 in città.

Al padiglione del Policlinico alla Fiera, il primo attivato, sono stati ricoverati ieri altri due pazienti: una donna di circa 45 anni proveniente dal Bresciano e un uomo di circa 60 anni dal Milanese. In questo momento i pazienti in Fiera sono dieci.

La vera emergenza è la rapida escalation di ricoveri. Ieri l'Ats di Milano ha attivato il portale Milano Cor: i cittadini positivi meno gravi e non rivcoverati ricevono un sms dall’Ats per registrarsi al portale ed ottenere così informazioni, consigli e servizi per essere supportati durante il periodo di isolamento. Già 3.433 malati si sono accreditati sul portale e di questi 2.026 hanno inserito anche informazioni relative a 3.169 conviventi. Un sistema che dovrebbe contribuire al tracciamento, sfuggito di mano agli operatori sanitari.

La Regione intanto lancia una campagna The Covid dilemma che mira a responsabilizzare i cittadini con messaggi shock del tipo: «Lavarsi spesso le mani o lavarsene le mani? Fermare il virus o fermare il sistema sanitario?»

Sala contro stop agli spettacoli

Folla al Giro

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala dice che si adegua ma non condivide le norme del Dpcm sullo spettacolo. L’assessore alla Cultura Filippo del Corno insieme ai colleghi di altre 10 città parla di misura ingiustificata che affossa un settore come quello dei cinema e dei teatri che ha investito molto in sicurezza. Questo nel giorno in cui all’arrivo del Giro d’Italia a Milano si sono accalcati molti tifosi.