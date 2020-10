Contagi in lieve calo Sul Mes è la bufera

Fatti&Storie

ROMA La Lombardia ha chiesto al Governo il coprifuoco dalle 23 alle 5. Stop quindi a tutte le attività e agli spostamenti, ad esclusione dei casi eccezionali nell’intera Lombardia dalle 23 alle 5 a partire da giovedì. È la proposta che, all’unanimità, i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell’Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Fontana chiedono al Governo.

Una proposta che ha già trovato l’ok del Ministro della salute Roberto Speranza: «Sono d'accordo sull'ipotesi di misure più restrittive in Lombardia. Ho sentito il Presidente Fontana e il sindaco Sala e lavoreremo in tal senso»

Il Mes fa discutere

La frenata del Governo sul Mes - il prestito europeo per la sanità - arrivata domenica sera, continua intanto a scuotere la politica. Parlando ai giornalisti a Palazzo Chigi il Premier ha cercato di placare gli animi: «Ci sono le sedi opportune e ci sarà l’opportunità per parlarne». Conte è andato anche oltre: «ritengo quantomeno opportuno un confronto politico per definire le priorità, per definire un patto in vista della fine Legislatura». Prima, però, sul Mes era arrivato il gelo del segretario del Pd Zingaretti («non è un tema che si liquida con una battuta, se ne parli in Aula»), con il quale c’è stato un chiarimento telefonico, e di Italia Viva (Renzi ha parlato di «grave errore politico» e di «danno»), mentre gioiva la leader di Fdl Giorgia Meloni («Conte ci dà finalmente ragione: il Mes non è un regalo») e soprattutto il M5S, da sempre contrario.

I numeri di ieri

Ieri sono stati 9.338 i nuovi positivi (domenica 11.705), ma con 98.862 tamponi eseguiti, 48mila meno di domenica. Sale l’incidenza dei positivi rispetto ai tamponi, 9,4%. Le vittime sono 73. Nuovo aumento in Campania, quasi 200 casi in 24 ore.

Belgio fuori controllo

Il Belgio sta perdendo il controllo ed è vicino all’essere travolto da uno «tsunami» di infezioni. L’allarme è stato lanciato dal ministro della Salute, Frank Vandenbroucke.