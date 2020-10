Fmi: crollo meno pesante per l'economia globale

Fatti&Storie

USA Il Fondo monetario internazionale migliora le stime sull'economia mondiale grazie alla ripresa nel secondo trimestre dell'anno. Il World Economic Outlook evidenzia tuttavia che quest'anno la recessione "sara' ancora profonda" e che "la ripresa non sara' assicurata finche' la pandemia continuera' a diffondersi". In particolare, il Pil globale dovrebbe contrarsi quest'anno del 4,4% (contro il -5,2% previsto a giugno) per poi rimbalzare del 5,2% nel 2021 (+5,4% la stima di questa estate). "Per evitare nuove battute d'arresto", rileva l'Fmi, "sarà importante che il supporto pubblico non venga ritirato troppo presto". E se i primi segnali di ripresa si vedono nelle economie avanzate, la situazione sembra peggiorare invece in quelle in via di sviluppo a causa del diffondersi del Covid.

Italia e Eurozona

Per l’Italia, l’Fmi prevede ora una contrazione del 10,6%, che segna un deciso miglioramento rispetto al -12,8% stimato a giugno (la crescita sarà del 5,2% nel 2021) e che le permette di lasciare la maglia nera dell’Eurozona alla Spagna, per la quale resta invece confermato il crollo del 12,8 per cento. Il deficit pubblico italiano è previsto al 13% e il debito a quasi il 162% nel 2020.

La Germania subirà una contrazione del 6% quest’anno, anziché del 7,8%, e la Francia un calo del 9,8%, invece del -12,5 per cento. Per l’Eurozona nel suo complesso, il crollo sarà dell’8,3%, rispetto al -10,2% di giugno, con rimbalzo del 5,2% l’anno prossimo.

La Cina sarà l’unica grande economia a salvarsi dalla recessione: nel 2020 il suo Pil crescerà dell’1,9% (rispetto all’1% di giugno), per accelerare all’8,2% l’anno prossimo.

Importante la correzione prevista per gli Stati Uniti: si stima una contrazione del 4,3%, contro il -8% di giugno, seguita da un rimbalzo del 3,1% nel 2021.