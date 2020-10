Virus, altro aumento Lombardia, 1140 casi in un giorno

Fatti&Storie

Altro balzo dell'epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.724 nuovi casi contro i 5.372 di ieri per un totale di 349.494. E ennesimo record di tamponi, 133.084, circa 3.500 più di ieri. In lieve crescita anche i decessi, 29 oggi contro i 28 di ieri, e sono 36.140 dall'inizio dell'epidemia. Salgono i ricoveri: 250 in più in regime ordinario (4.336 totali) e 3 in più in terapia intensiva (sono 390 in tutto). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. A trainare la crescita è sempre la Lombardia, balzata a 1.140 casi in un giorno, seguita da Campania (664), Veneto (561), Toscana (548), Piemonte (499) e Lazio (384). Non c'è nessuna regione Covid free: la migliore resta sempre il Molise, che ha 10 casi nuovi, dopo gli 11 di ieri. I guariti sono 976 (ieri 1.186), per un totale di 238.525 mentre il numero degli attualmente positivi aumenta in modo rilevante, +4.719 oggi (ieri +4.158), e sono ora 74.829. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 70.103, 4.466 più di ieri.

Lazio. Rimane sostanzialmente invariato il numero dei nuovi positivi nel Lazio. "Su oltre 14 mila tamponi oggi si registrano 384 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi casi erano stati 387, sempre su oltre 14 mila tamponi eseguiti. Come ieri, i decessi sono 6, mentre 59 sono i guariti.