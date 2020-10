Trump: "Sto bene, non prendo più medicine"

Fatti&Storie

"Prima di tutto voglio dirvi che sto bene, non prendo più medicine". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, nel suo intervento dal balcone della Casa Bianca. Il presidente americano è stato accolto da un lungo applauso e cori "Usa" dei presenti. "Grazie, continuate ad avere questo entusiasmo fino al voto", ha detto Trump. "Attraverso il potere della scienza e della medicina americana, sradicheremo il virus della Cina una volta per tutte".

Attacco a Biden. "Stiamo iniziando alla grande questa settimana con i comizi. Non possiamo permettere alla nostra nazione di diventare una nazione socialista. O peggio". "I dem hanno vinto quasi tutti i quartieri più poveri e hanno fatto politiche che hanno portato povertà e problemi", ha detto Trump parlando ai simpatizzanti. "Lui è stato in politica per 50 anni e ha delocalizzato i posti di lavoro in Cina. Noi li riporteremo in America". "Sleepy Joe Biden ha tradito gli afroamericani e i latinoamericani, se pensate che possa gestire questo Paese, vi sbagliate". Con il Platinum Plan Trump ha promesso 4 milioni di posti di lavoro per gli afroamericani, "l'accesso al credito verrà aumentato di 500 miliardi di dollari e saranno potenziati l'accesso alla casa e alla sanità".