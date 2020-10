Démare concede il bis con una volata in salita

Sport

CICLISMO La sesta tappa del Giro d’Italia, con arrivo in volata a Matera, ha premiato ancora una volta Arnaud Démare, che inanella così il bis dopo l'arrivo al fotofinish di Villafranca Tirrena, in Sicilia. Una volata in salita, per di più: con un tratto di quasi un km al 10%, e con vento contrario, dopo 188 km. Stavolta per Démare non ci sono stati i millimetri di Villafranca ma metri, scatto di forza e potenza: «È stato magnifico, effettivamente la volata era difficilissima, a 2 km ero al limite, ho perso posizioni ma poi ce l’ho fatta a recuperare. A 200 ho detto “ci tento”. Quando ho lanciato la volata ho sentito che sarei arrivato fino in fondo». Sul podio Matthews e l’italiano Felline. Nibali attendista ancora 5° in generale. Almenida sempre rosa. Domani settima tappa, Matera-Brindisi, per velocisti.

METRO