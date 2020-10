La favola Trevisan si infrange sui quarti

Sport

TENNIS Si interrompe ai quarti di finale del Roland Garros la cavalcata strepitosa (una grande storia di riscatto personale, oltre che di sport) dell’azzurra Martina Trevisan, che era partita dalle qualificazioni (l’incontro Sinner-Nadal era ancora in corso al momento della chiusura in tipografia). La tennista fiorentina, numero 159 del ranking Wta, è stata battuta dalla polacca Iga Swiatek, numero 54 e giustiziera della numero 1 Simona Halep, che così vola in semifinale grazie al successo in due set con il punteggio 6-3, 6-1 in un’ora e 18 minuti. La polacca in semifinale affronterà l’argentina Nadia Podoroska, che era stata capce di sbarazzarsi 6-2 6-4 dell’ucraina Elina Svitolina. Sempre per quanto riguarda le donne, si aggiunga la vittoria di Danielle Collins sulla tunisina Ons Jabeur per 6-4 4-6 6-4: conquista così l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros femminile prenotando lo scontro con la connazionale Kenin.

Schwartzman esulta

Sul fronte maschile, l’argentino Diego Schwartzman è il primo semifinalista del Roland Garros. Il numero 12 del seeding parigino si è imposto dopo una maratona di cinque set sul numero 3 del mondo, l'austriaco Dominic Thiem con il punteggio di 7-6 (7-1), 5-7, 6-7 (6-8), 7-6 (7-5), 6-2 dopo oltre cinque ore di partita. È la prima semifinale in uno Slam per l’argentino.

