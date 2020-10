Parigi zona scarlatta, tornano i blocchi dei locali

Fatti&Storie

Parigi diventa zona di allerta scarlatta per 15 giorni, dopodiché il governo rivaluterà la situazione. A partire da martedì solo i ristoranti che avranno un protocollo sanitario adeguato potranno rimanere aperti, i bar, già da più di una settimana costretti a fermare gli ordini alle 22, dovranno abbassare le saracinesche fino a nuovo avviso. I numeri sono impietosi: oltre 12 mila contagi ieri, 17 mila il giorno prima. L’Istituto Pasteur dà poi per metà novembre un’occupazione dei letti di terapia intensiva al 60% nelle regioni in massima allerta, percentuale considerata soglia di urgenza sanitaria. Anche le Università si potranno riempire solo al 50% delle capacità alla luce di una situazione nelle facoltà dichiarata “catastrofica” dal governo all’interno degli anfiteatri accademici. E poi i posti di lavoro: lo smart working diventa “l’opzione numero uno” per le aziende e oggi la ministra del Lavoro Elisabeth Borne riceverà i sindacati a cui ricorderà “ la necessità di privilegiare più che mai il telelavoro”.

Gb. Anche nel Regno Unito non si scherza più: sono stati registrati altri 22.961 casi di coronavirus, un numero molto alto che comprende anche i 15.841 riportati in Inghilterra nel periodo tra il 25 settembre e il 2 ottobre ma non conteggiati in precedenza. Il mancato conteggio è dovuto a un errore che è stato risolto, hanno sottolineato le autorità britanniche. Con questi, il totale dei casi di Covid dall'inizio dell'epidemia nel Paese ha superato i 500 mila.

Mondo. Sono stati superati i 35 milioni di casi di coronavirus nel mondo. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, finora 35.008.447 persone sono risultate positive al Covid, con 1.034.818 decessi. Tra i Paesi più colpiti, gli Stati Uniti con 7.411.716, seguiti da India (6.549.373) e Brasile con 4.906.833.