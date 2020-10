Pasticcio di regole Serie A a rischio caos

Fatti&Storie

ROMA Il match tra Juventus e Napoli si giocherà a colpi di carte bollate, in un crescendo kafkiano, visto che ieri sera non è andato in scena sul terreno dell’Allianz Stadium. Nel pomeriggio era arrivata una secca nota della Lega Serie A: «La partita Juventus-Napoli si può giocare». La nota sottolineava come il protocollo adottato in questi casi preveda «regole certe e non derogabili, che consentono la disputa delle partite pur in caso di positività, schierando i calciatori risultati negativi agli esami effettuati e refertati nei tempi previsti dalle autorità sanitarie». Ma i giocatori del Napoli non sono partiti per Torino e da sabato sono rimasti in isolamento fiduciario, «come disposto dalle Asl partenopee in seguito alle positività al Covid di Zielinski ed Elmas».

Contrasto con la Asl

Il club campano aveva chiesto una specifica sul provvedimento delle Asl e il Gabinetto della Regione Campania avrebbe «confermato l’impossibilità di spostamenti dal luogo di isolamento». Il timore delle autorità sanitarie era che la trasferta a Torino potesse replicare quella del Genoa al San Paolo, con due positivi lasciati a casa ma poi un focolaio esploso alla partita. Una situazione «non contemplata dal Protocollo Figc» e quindi con decisione demandata all’autorità sanitaria nazionale o locale. Ma la Lega è di altro avviso: ««La nota della Asl campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei confronti dei contatti stretti del giocatore Zielinski. Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc adottato più volte nel corso della stagione». Sul caso è intervenuto anche il ministro della Salute, Roberto Speranza: «Si parla troppo di calcio, le cose importanti sono altre».

METRO