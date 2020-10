"Per uscire dal virus applicare modello malattie rare"

Fatti&Storie

“L’emergenza Covid ci ha dimostrato come il modello delle malattie rare, se applicato, potrebbe aiutare ad uscire dalla crisi in maniera più veloce”. È quanto sostiene Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare, a margine del Forum Sistema Salute, in corso di svolgimento a Firenze.

“Tutto quello che abbiamo detto per anni su presa in carico territoriale, teleassistenza e telemedicina, sulla possibilità di potersi quindi rapportare con i centri anche a distanza, è fondamentale e costituisce un paradigma per le malattie rare – aggiunge -. E lo sarebbe stato allo stesso modo anche per il Covid, se fosse stato applicato in tutte le Regioni. Non a caso, in Veneto, dove questo modello è più sviluppato, si è affrontata la crisi Covid in maniera migliore rispetto alla Lombardia, dove invece c’è una centralità dell’ospedalizzazione che non ritroviamo altrove”.

“Le malattie rare – ribadisce Scopinaro – sono fondamentali come modello, proprio per uscire da questa crisi, ma anche per venire incontro alle esigenze della cittadinanza di avere una medicina personalizzata e a misura di paziente”.

“In questi giorni, al Forum Sistema Salute, stiamo utilizzando il metodo importantissimo della ‘messa in rete’, mettendo attorno a un tavolo tutti i professionisti della salute, e non solo, in una sorta di Stati generali – rimarca il presidente di UNIAMO -. Oltre all’aspetto sanitario, non bisogna dimenticare anche la parte B, quella legata al sociale, delle persone con malattie rare. Ovvero il piano educativo, del tempo libero e dello sport… La nostra ambizione è cercare di coinvolgere quanti più attori possibili per poter avviare una serie di tavoli di lavoro per ampliare sempre più la sensibilità nei confronti delle malattie rare e quindi il modello di assistenza. I lavori conclusivi verranno poi presentati il 5 novembre dal Comitato scientifico, nella giornata ‘Reloaded’ del Forum, con le varie esperienze e le buone prassi emerse, ma anche con gli spunti per poter migliorare sempre di più il sistema di accoglienza”.