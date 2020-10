La Roma va a Udine e si prende Mayoral

Sport

CALCIO Domani sera alle 20.45 (arbitra Abisso) la Roma va a far visita, in Friuli, all’Udinese, il cui campo è stato rovinosamente espugnato dallo Spezia l’altro ieri. Gli uomini di Gotti, a zero punti, sono così un test (veritiero fino a che punto si vedrà) per la Roma di Fonseca e i suoi progressi mostrati contro la Juventus. Così, ieri, il difensore Kumbulla: «Avremmo meritato di vincere». Il mercato giallorosso centra un obiettivo: Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid, classe ‘97, arriva in prestito biennale come vice-Dzeko. Oggi previste le visite mediche. Si resta in attesa per Smalling, tormentone di questa fase. Kumbulla, ancora lui, ha detto di aspettarlo a braccia aperte. Non solo lui.

METRO