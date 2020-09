Troppi allarmi a scuola Ok ai tamponi rapidi

Fatti&Storie

Roma. Il contagio da coronavirus in Italia si sposta sempre più al centro sud, in particolare in Campania e nel Lazio, e in attesa di vedere gli effetti della riapertura delle scuole il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha dato parere positivo ai tamponi rapidi negli istituti: si potranno testare migliaia di alunni per isolare subito i casi di infezione.

Si tratta di test antigenici con risposta in 20 minuti. Quindi è scattato il via libera da parte del Commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri alla richiesta pubblica di offerta per la fornitura di 5 milioni di test rapidi.

Test per 800 mila

Nel frattempo il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia ha annunciato che nelle scuole del Lazio verrà testato «un campione di 800.000 ragazzi con un test pilota». «Uno screening già partitocon il tampone e da lunedì prossimo verrà fatto anche con il test salivare testeremo nelle scuole di ogni ordine e grado in tutto il Lazio con test salivari da 3 a 6 anni, per i più grandi con tampone nasofaringeo».

I posti nei reparti Covid degli ospedali vengono progressivamente riattivati - ce ne sono circa 10 mila solo per la terapia intensiva -, ma Regioni e Comuni corrono ai ripari anche con altri provvedimenti. Obbligo di mascherina all'aperto nel weekend in centro a Bolognada venerdì alle 18 fino a domenica alle 24.

Nozze con massimo 20 invitati

Stretta anche in Campania che ieri ha registrato l’ennesimo record negativo di contagi (286). Oltre all’obbligo di mascherina all’aperto, Vincenzo De Luca ha emesso una nuova ordinanza imponendo, fino al 7 ottobre, il divieto di vendita di alcol dalle ore 22 alle 6. Ricevimenti sì con un massimo di 20 partecipanti.

Applausi dalla Merkel

Con numeri ancora ben al di sotto di altri grandi Paesi europei l'Italia viene elogiata da Angela Merkel. «Si può viaggiare in Germania e si può andare in zone non a rischio in Europa», dice la cancelliera tedesca. «In Italia, ad esempio, si agisce con grandissima cautela».