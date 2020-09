Si stringono i tempi sulla riforma fiscale

Fatti&Storie

ROMA «L’economia italiana registra a settembre timidi segnali di ripresa». Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. «Il calo del Pil è stato pesante - gli ha fatto eco il premier Conte - ma secondo le previsioni più accreditate saremo sotto la doppia cifra, poi ci sarà l’effetto rimbalzo». Così nella Nota di aggiornamento al Def l’esecutivo è pronto a indicare un Pil intorno al 6% per il 2021, grazie anche alla spinta del Recovery Fund.

Aprire un tavolo di lavoro

Il governo vuole inserire nel documento anche le basi per la riforma fiscale, che dovrà puntare sull’ulteriore riduzione del cuneo, e un anticipo potrebbe trovare spazio già in manovra. Pd, M5S e Iv hanno chiesto di riaprire un tavolo di lavoro per arrivare ad una legge delega entro l’anno. «Sapete cosa mi chiede la gente quando vado sul territorio? - ha detto il ministro Luigi Di Maio - che vogliono meno tasse. Bisogna avviare una riforma fiscale che vada incontro alle esigenze degli italiani e delle imprese». E il ministro Patuanelli ha già ipotizzato un «prolungamento del superbonus».

Confronto su Quota 100

Altro tema caldo, la riforma delle pensioni. Il presidente di Confindustria ha chiesto di anticipare il confronto sulla fine di Quota 100: «Non vorrei che a metà dell’anno prossimo il Paese fosse inchiodato sei mesi a discutere la riforma». «Occorre un testo unico affidabile e comprensibile», è l’auspicio del Consiglio dei consulenti del lavoro.

