Virus, vicina la soglia di un milione di morti

Il nuovo coronavirus della polmonite continua a causare decessi in tutto il mondo e ormai si è a un passo dal milione di morti. Il triste traguardo non è ancora stato tagliato, ma ormai tutti i vari centri di monitoraggio lo danno molto vicino. Secondo il conteggio dell'agenzia France Press, alle 13 ora italiana, si era a 998.463 morti. Ancora più vicino il traguardo per un altro sito web, WorldoMeter, secondo cui le vittime sono ormai 999.415. Più lontano invece il traguardo per la mappa di Johns Hopkins University, che da molti è considerato il termine di riferimento per il bilancio della pandemia, da quando l'ufficio dell'Oms in Cina ne ha segnalato l'apparizione, a fine dicembre scorso: al momento segnala 994.591 decessi nel mondo.