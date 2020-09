La Lazio su Pereira trequartista targato United

Sport

CALCIO Mentre la squadra (smaltita la gioria per la netta vittoria di Cagliari, che conferma come i biancocelsti saranno protagonisti anche quest'anno), la società lavora sul mercato. L'obiettivo è dare a Simone Inzaghi un trequartista che occupi la casella che avrebbe dovuto occupare david Silva (affare poi sfumato all'ultimo, con gran disappunto del ds laziale Tare). Il mirino si è spostato su Andreas Pereira, centrocampista offensivo in uscita dal Manchester United. Il club di Lotito avrebbe già preso contatto con il club inglese, per provare a ottenerlo in prestito in attesa di capire la formula definitiva sul riscatto. Si tratta di un profilo importante, giocatore di gran talento, classe 1996, accostato alla Lazio già nella passata stagione.​