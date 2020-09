Oltre 1900 nuovi contagi Il numero più alto dal lockdown

Fatti&Storie

Non si ferma la crescita la curva epidemica in Italia: 1.912 casi oggi contro i 1.786 di ieri, a fronte di un leggero calo dei tamponi (107.269, 800 meno di ieri). Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia sale a 306.235. I decessi nelle 24 ore sono 20 (ieri 23), per un totale di 35.801. I guariti sono 954 (ieri 1.097), e sono 222.716. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. A far segnare il maggior numero di casi è oggi la Lombardia (+277), seguita da Campania (+253) e Lazio (+230). Nessuna regione a zero casi, la Valle d'Aosta fanalino di coda con un solo contagio nelle 24 ore. Segnalano decessi Veneto (4), Toscana (3), Lombardia (2), Lazio (2), Campania (2), Sicilia (2) e uno ciascuno Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Marche e Puglia. Il numero delle persone attualmente positive sale di altre 938 unità (ieri +666), e raggiunge il totale di 47.718. Notizie più incoraggianti sul fronte dei ricoveri: quelli in regime ordinario salgono di 6 unità (ieri +73), mentre le terapie intensive dopo giorni di crescita calano di 2 unità, e tornano a 244 totali. I pazienti in isolamento domiciliare sono 44.737, 934 più di ieri.