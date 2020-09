Triathlon, appuntamento a Borgo Egnazia

Sport

SPORT Nuota, pedala, corri! Domenica 11 ottobre la Borgo Egnazia SPRINT permette di vivere tutto l’entusiasmo e l’adrenalina delle gare di triathlon, in un percorso su brevi distanze, adatto a chi si avvicina per la prima volta alle competizioni di questa incredibile disciplina.

Sono sempre più numerosi gli italiani appassionati di triathlon, sport ideale per ritrovare l’equilibrio di corpo e mente, stare a contatto con la natura e misurarsi con sé stessi e i propri limiti. Nato come sport che racchiude tre discipline fra le più amate e praticate, il triathlon è perfetto anche per mantenere il benessere di tutto l’organismo, perché attiva arti inferiori, superiori, e muscoli di schiena e addome.

Per questo a Borgo Egnazia, quest’anno sede dei Campionati Italiani di Trathlon Medio FITRI con la gara di sabato 10 ottobre, si è pensato di dedicare un appuntamento speciale anche ai neofiti del triathlon, offrendo l’opportunità di misurarsi in un percorso su distanze più brevi che coniuga la bellezza naturale al calore e all’ospitalità pugliese:

Fino al 6 ottobre, termine ultimo per le adesioni, è possibile iscriversi alla Borgo Egnazia SPRINT per accedere all’evento sportivo in cui il divertimento del Triathlon si unisce allo spettacolo di luci, colori e sapori della terra di Puglia, accompagnati dal calore autentico dell’accoglienza Mediterranea e dall’unicità di un luogo meraviglioso come Borgo Egnazia.

Particolare attenzione è stata riservata alle procedure di salute e sicurezza, priorità assoluta degli organizzatori, per garantire il rispetto delle norme di distanziamento e consentire agli atleti di vivere l’evento sportivo in totale serenità.

Tutti i partecipanti saranno veri protagonisti con la maglia tecnica della Borgo Egnazia SPRINT e il race kit dedicato per affrontare al meglio la sfida dell’11 ottobre.

Regolamento e iscrizioni qui.