Lazio, rinforzo in difesa preso Hoedt, si pensa a Queirós

Sport

CALCIO La Lazio piazza il colpo in difesa: welcome back Wesley Hoedt. L’accordo tra i biancocelesti e il Southampton è stato trovato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il difensore tornerà dopo aver lasciato Roma nel 2017 proprio per legarsi al club inglese per 17 milioni di euro. La lazio sta lavorando inoltre soprattutto per il classe '99 Diogo Queirós, anche lui difensore, capitano della nazionale portoghese Under 21, di proprietà del Porto, nell’ultima stagione in prestito al Mouscron (campionato belga). L’idea del ds tare in questo senso sarebbe un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni, oppure obbligo tra i 7 e gli 8,