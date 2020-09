Gualtieri: "Il rimbalzo sarà superiore al calo"

Fatti&Storie

ROMA Il governo stima "per il terzo trimestre un rimbalzo del pil superiore al calo del secondo trimestre, che era stato del 12,8%". A dirlo il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

Tasse. Il governo ha come obiettivo di fare una riforma fiscale complessiva, che però "non potrà che entrare in vigore a moduli. Contiamo anche l'anno prossimo di fare un altro passo avanti", ha detto ricordando le novità entrate in vigore nel 2020. Più in generale l'obiettivo del ministro è "mettere poi in campo una riforma che semplifichi il fisco per gli italiani secondo il principio del 'pagare meno e pagare tutti'" e che consenta "di ridurre la pressione fiscale su chi lavora e chi produce".

Pensioni. Il governo è già al lavoro per capire come governare il 'salto' che si creerà nelle uscite del lavoro con la fine di Quota 100. "Quota 100 non è stato secondo me un utilizzo delle risorse che sono state concentrate su una platea molto ristretta", ha premesso, ricordando che comunque il provvedimento "finisce tra poco (il 31 dicembre 2021, ndr), e fortunatamente è costata meno del previsto". "Naturalmente si pone il tema di cosa fare dopo", ha sottolineato Gualtieri. "Per questo c'è un tavolo guidato dal ministero del Lavoro che deve affrontare la questione di come governare il salto nel rispetto della sostenibilità della finanza pubblica e del sistema pensionistico", ha precisato.

Cassa integrazione. Il ministro Gualtieri ha poi messo in chiaro che dal 2021 non ci sarà cassa integrazione generalizzata e gratuita per tutti. «Lo escludo - ha concluso - è una una fase che già ora stiamo superando».

