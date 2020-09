Bubka, record battuto Duplantis salta 6.15 metri

Sport

ATLETICA E alla fine anche il record di Bubka è crollato. Lo svedese Armand Duplantis ha stabilito saltando 6,15 metri il record del mondo all’aperto del salto con l’asta. Il 20enne fuoriclasse, mamma svedese e papà americano, ha valicato la misura in occasione del “Golden Gala-Pietro Mennea” di Roma. Armand ha “cancellato” lo storico 6,14 outdoor stabilito il 31 luglio del 1994 a Sestriere da Sergey Bubka, leggenda dell’asta. Duplantis, soprannominato “Mondo”, a febbraio al coperto aveva superato 6,18 metri. «È strano, uno non si abitua mai al record del mondo. Il 2020 è stato un anno stranissimo ma pazzesco, non sapevo neanche quali gare si sarebbero potute disputare». Ed è record italiano sui 3000 metri, invece, per Yeman Crippa. L'azzurro al “Golden Gala” di Roma è giunto quarto in 7’38’’27 migliorando un altro storico primato del mezzofondo italiano, quel 7’39’’54 corso il 18 maggio del 1996 da Gennaro Di Napoli.