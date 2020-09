Attaccanti in attesa Milik può sbloccare il domino

Sport

CALCIO Con il campionato alle porte, il gran valzer degli attaccanti (Milik alla Roma e Dzeko alle Juve) non è ancora partito. Sono tre i destini legati a doppio filo: per Suarez restano i lunghi tempi di attesa per ottenre la cittadinanza italiana. La Juve ha paura che di non fare in tempo ad inserire il giocatore nella lista Champions. Ecco perchè ora la prima scelta dei bianconeri è Dzeko, che aspetta solo il si del suo successore Milik (che però, si fa attendere).

L’impressione è che tutte le caselle andranno al loro posto rapidamente. Il Leicester ha presentato una offerta choc per Under: 27 milioni. Nel frattempo ieri a Roma è atterrato Marash Kumbulla, centrale albanese classe 2000 soffiato alla Lazio. Inter: Vidal non si è ancora materializzato a Milano. Anche ieri, insieme a Suarez, è rimasto fuori dall’allenamento dei blaugrana a Barcellona.

Zhang vuole prima una cessione: probabile che arrivi quindi dopo la partenza di Godin. A proposito: non c’è ancora intesa tra Godin e il Cagliari. Ieri l’incontro non ha dato i frutti sperati e l’attesa fumata bianca non è arrivata. E dalla Bundesliga arrivano sirene per Perisic. Il Milan si sta muovendo per cercare di acquistare un altro difensore e ha individuato in Nikola Milenkovic della Fiorentina la priorità da inseguire. Lazio: ieri è stato il giorno delle visite per Mohamed Fares, il nuovo acquisto dalla Spal.