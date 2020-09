Paliano, in migliaia ai funerali di Willy

Fatti&Storie

Una bara di colore beige accoglie la salma di Willy Monteiro Duarte e che è stata trasferita nel campo sportivo di Paliano, dove si svolgono i funerali del ragazzo ucciso a Colleferro. la salma è stata portata a spalla dagli addetti alle onoranze funebri fin sotto il palchetto allestito per la cerimonia, "scortata" dalle lacrime dei genitori, la mamma Lucia e il papà Armando. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima dell'arrivo del feretro di Willy, ha ascoltato e confortato i sindaci di Paliano, Colleferro e altri comuni limitrofi. Con il premier erano presenti anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Migliaia. Migliaia di persone hanno raggiunto la zona del campo sportivo di Paliano per prendere parte ai funerali di Willy. All'interno dell'area erbosa potranno prendere posto solo in 1.500-1.700, tutti distanziati, gli altri invece dovranno restare all'esterno. Sin dalle 7 la gente si è messa in fila per accedere all'area. Tutti, o quasi, con indosso una camicia o una maglietta bianca: è il colore che la famiglia di Willy ha voluto per questa giornata di doloroso addio.