"Gli stadi restano chiusi E le discoteche anche"

Fatti&Storie

“Il Governo nazionale non ha mai riaperto le discoteche. Questo è stato fatto da alcune regioni che ne avevano facoltà, ma noi siamo intervenuti per richiuderle. L’ho detto in tante occasioni: noi non abbiamo mai riaperto le discoteche”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha risposto alle domande dei giornalisti questo pomeriggio a Pisa per una iniziativa elettorale di Sinistra Civica Ecologista in vista delle regionali in Toscana, dove la lista è in coalizione con il Pd. E, su una possibile riapertura degli stadi, il ministro ha poi detto in modo netto: “Gli Stadi sono e restano chiusi”.