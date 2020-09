In Italia una famiglia su quattro senza Internet

Fatti&Storie

MILANO Sono ancora troppe in Italia le famiglie che non dispongono di una connessione adeguata con il web. Una condizione che rischia di lasciare indietro milioni di ragazzi in tempi di Covid-19, dove la necessità di seguire le lezioni da casa per evenutali quarantene si fa sempre più pressante.

In Italia infatti, una famiglia su quattro (25,3%) non dispone di un accesso Internet a banda larga in grado di supportare senza problemi massicci flussi di dati e collegamenti audio video necessari alla didattica on line. È quanto emerge da una analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in riferimento alla prossima riapertura delle scuole con la gestione delle presenze in aula dei ragazzi e delle lezioni on line.

Le lezioni telematiche saranno infatti necessarie durante chiusure temporanee o quarantene episodiche e - sottolinea Uecoop - possono integrare l’apprendimento scolastico in circostanze in cui si alterna la presenza dei ragazzi a scuola per rispettare le esigenze di allontanamento fisico nelle aule più piccole come - spiega Uecoop - è stato evidenziato al vertice europeo con l’Oms promosso dall’Italia sulla scolarizzazione durante la pandemia da Covd-19.

L'emergenza coronavirus con le regole di distanziamento e le precauzioni per limitare il diffondersi del contagio sta comportando un ripensamento globale della scuola fra turni di ingresso, rimodulazione degli spazi nelle aule e lezioni a distanza. Ma la didattica on line si scontra però con il divario digitale che caratterizza l’Italia dove - sottolinea Uecoop - un quarto delle famiglie addirittura non dispone di un accesso a Internet a banda larga secondo gli ultimi dati Istat. Una situazione che colpisce di più le regioni del sud, dalla Sicilia alla Calabria, dalla Basilicata al Molise fino alla Puglia dove - continua Uecoop - in media una casa su tre non dispone di un collegamento on line in grado di supportare grandi flussi di dati.

Una situazione che - evidenzia Uecoop - mette in difficoltà sia le scuole che una parte importante dei 7 milioni (il 37% al sud) di ragazze e ragazzi fra i 6 e i 18 anni in Italia. Il diritto all’istruzione oltre a essere costituzionalmente riconosciuto è anche il presupposto per la costruzione del futuro delle nuove generazioni e del Paese, soprattutto - conclude Uecoop - in un momento delicato come quello attuale dove le conseguenze dell’emergenza coronavirus hanno già provocato una drammatica caduta del Pil.

(Nell'immagine didattica a distanza al Politecnico di Milano, foto Lapresse)