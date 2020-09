Coronavirus, contagi in lieve calo

Fatti&Storie

ROMA Nelle ultime 24 ore il numero di nuovi contagi di Covid19 resta ancora sotto la soglia psicologica dei mille casi.

L'incremento delle ultime 24 ore (+978 contagi) è in ancora in calo, anche rispetto a quello registrato ieri (+996), nonostante un numero di tamponi decisamente superiore (81.050, per un totale di 8.725.909). La percentuale maggiore di nuovi casi (il 24,7%) e' stata registrata oggi in Lombardia, con 242, davanti a Lazio (125) e Campania (102). La Valle d'Aosta è l'unica regione senza nuovi casi. Sono invece otto i decessi rilevati nelle ultime 24 ore. Le otto vittime sono distribuite tra Lombardia (2), Veneto (2), Toscana, Campania, Puglia e Sicilia.

C'è poi una seconda buona notizia: sono 291 i nuovi guariti e i dimessi segnalati nelle ultime 24 ore dal ministero della Salute, in forte crescita rispetto a ieri, quando erano stati 117. Il totale dei guariti/dimessi sale ora a 207.944.

Cresce però il numero dei malati ricoverati in terapia intensiva perche' colpiti dal virus. Sono 107 in tutto, 13 in più rispetto a ieri. Il 29 luglio scorso, il ministero della Salute ne segnalava appena 38. Ai 107 che si trovano in terapia intensiva vanno aggiunti i 1.380 ricoverati con sintomi (+92 rispetto a ieri) e i 25.267 in isolamento domiciliare. In tutto, quindi, le infezioni in corso riguardano 26.754 persone (+676 rispetto a ieri).