Mattia, il paziente 1 ringrazia in vetrina

Mattia Maestri, il primo paziente a cui è stato diagnosticato il Coronavirus in Lombardia, è apparso assieme alla moglie Valentina e alla figlia, nata pochi giorni dopo la fine del suo calvario, in una foto esposta nella vetrina dell’erboristeria di Casalpusterlengo gestita dalla moglie e dalla suocera. La foto, che fa parte di un concorso lanciato in occasione della festa patronale della cittadina, è accompagnata da una dedica e da un ringraziamento a tutti coloro che sono stati vicini alla famiglia del 38enne di Codogno. «Noi che abbiamo avuto la forza di ripartire... voi clienti e amici che ci siete stati vicini in questi mesi. A voi il nostro grazie e... Viva l'Italia!". Un messaggio firmato Mattia, Valentina e Giulia.