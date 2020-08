Nuovi casi sopra 1400 Totale vittime a 35.473

Fatti&Storie

Stabile il numero dei contagi da coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.444 nuovi casi contro i 1.462 di ieri. Sono dunque 266.853 le persone colpite da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. L'unico decesso delle ultime 24 ore si è registrato in Veneto. Ieri erano stati 9. Il totale delle vittime è di 35.473. 'Boom' di guariti nelle ultime 24 ore: sono stati 1.322 (ieri 348) e adesso sono 208.224 in tutto. Sono 121 le persone attualmente positive, 1.103 ieri, per un totale di 23.156.