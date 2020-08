Salgono ancora i contagi ma calano i decessi

Fatti&Storie

Ancora in salita i numeri dei nuovi contagi: sono 1.411 i casi di covid-19 individuati nelle ultime 24 ore, portando così il totale a 263.949 dall’inizio della pandemia. Alto il numero dei tamponi, il più alto di sempre, 94.024, che portano il totale a 8.313.445 test eseguiti dal marzo. A trainare la crescita, come ieri, il dato della Lombardia, 286 nuovi casi (il 60% dall'estero), seguita da Toscana (171), Lazio (152, anche questi per due terzi da rientro) e Veneto (132). Da segnalare l'aumento nelle Marche, da 9 a 61 nuovi positivi in un giorno, mentre la Sardegna rimane pressoché stabile a 57 (ieri 53). Tornano sulla media del periodo i decessi, oggi 5 contro i 13 di ieri (dato dovuto ai 9 del Veneto, in gran parte recuperi). Segnalano vittime nelle 24 ore Campania (2), Veneto (1), Lazio (1) e Puglia (1). Il totale sale così a 35.463.Crescono anche i ricoveri, oggi +76, 1.131 in tutto, mentre le terapie intensive calano di due unità 67 in totale.

Chiudono i locali della costa Smeralda. Chiusura anticipata anche per un altro famoso locale della Costa Smeralda: dopo il Billionaire, il cui proprietario Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele di Milano, e il Sottovento, a Porto Cervo, il Phi Beach di Baja Sardinia ha comunicato la fine delle attività. Lo conferma lo staff su Instagram ringraziando "per aver passato l’estate con noi". Ma non passa la voglia di festa senza regole evidentemente: festa nella notte in una villa a Porto Rotondo con musica a tutto volume e, soprattutto, senza osservare alcuna precauzione contro il Covid-19. L'hanno scoperta i carabinieri che hanno denunciato una ventina di persone tra cui qualche sardo, ma per la maggior parte turisti lombardi e campani. Assieme a loro due ragazze lituane e una rumena. I militari della stazione di Porto Rotondo e della Sezione Radiomobile del Norm del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti attorno alle 4 del mattino a Cugnana dopo diverse segnalazioni di residenti vicini disturbati dalla musica e dai rumori. Nella 'lusuuosa villa' era in atto un party estivo con musica e deejay dal vivo: nessuno aveva la mascherina mentre si ballavano non certo distanziati. Per i presenti, di eta' compresa tra i 59 ed i 19 anni, e' scattata la denuncia per disturbo della quiete pubblica, oltre alla sanzione amministrativa per divieto di assembramento in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid.

Allarme per il Summer fest. Una persona che ha partecipato al Summer fest di Cortina lo scorso 20 agosto è risultato positivo al coronaviurs. Lo ha reso noto il governatore del Veneto, Luca Zaia. «Hanno partecipato tre le 500 e le 600 persone", ha spiegato Zaia, invitando chi era presente alla kermesse «di recarsi a un drive-in volante che facciamo allo Stadio del Ghiaccio di Cortina domani, 28 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, per fare il tampone in via prudenziale».

Ue compra vaccino AstraZeneca La Commissione europea ha firmato il primo contratto di acquisto anticipato di vaccini anti-Covid a nome dei paesi membri Ue. Grazie all'accordo, siglato con la società AstraZeneca, gli Stati potranno acquistare 300 milioni di dosi del vaccino noto come Oxford, con un'opzione per altre 100 milioni di dosi, da distribuire in proporzione alla popolazione. I Paesi della "Inclusive Vaccine Alliance" (Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi) che avevano già avviato i negoziati con AstraZeneca hanno chiesto alla Commissione di subentrare nell'accordo. Il protocollo aveva già ottenuto l'approvazione dalle parti il 14 agosto.

Se necessario solo lockdown locali.«Vedremo qual è l'andamento dell'epidemia: se dovesse schizzare verso l'alto molto probabilmente altre precauzioni dovranno essere prese ma siamo convinti che questo non succederà. Se necessario, ci saranno dei lockdown locali, quello totale è una memoria del passato, non dovremo più immaginarlo». Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, in commissione Cultura alla Camera.