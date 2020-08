Lazio in Champions Lotito promette rinforzi

Sport

CALCIO «Già in passato sotto la mia gestione abbiamo disputato la Champions League. Chiaramente è un’esperienza che vorrei fosse valutata per il periodo dell’epoca, avevamo un’organizzazione limitata rispetto a quella attuale. Oggi è diverso, abbiamo avuto l’opportunità di giocarci posizioni importanti in classifica, ritengo che con la squadra che abbiamo dobbiamo dare grandi dimostrazioni. Così come ha fatto l’Atalanta, che nonostante un organico non roboante dal punto di vista dei numeri, ha dimostrato di poter portare avanti e in alto i colori italiani». Il presidente della Lazio Claudio Lotito carica la sua squadra (che si trova in ritiro ad Auronzo di Cadore) in vista della prossima stagione che vedrà i biancocelesti impegnati anche nella massima competizione europea per club. «Vogliamo che la squadra abbia la possibilità di esprimersi al 100% e dimostrare il proprio valore. Per questo motivo stiamo allestendo una rosa, rinforzandola, e inserendo elementi che possano dare un contributo importante e renderci ancora più competitivi», aggiunge Lotito ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Auronzo di Cadore.

Sulla Champions si è espresso anche il veterano Parolo: «Giocarla era il mio sogno da bambino…quest’anno cercherò di divertirmi e vedere come sto». Poi dedica una riflessione alla stagione appena trascorsa e a quella che sta per cominciare: «Qualche infortunio ha pesato molto, soprattutto dopo lo stop forzato, ci ha impedito le rotazioni. Adesso saremo in campo ogni tre giorni, sarà fondamentale farsi trovare pronti. Spero che Lucas Leiva torni il prima possibile perché per noi è fondamentale, come lui Lulic. Io cercherò di farmi trovare pronto tutte le volte che verrò chiamato in causa. Qui in ritiro vogliamo resettare e ripartire, creando delle basi importanti. Lo scorso anno è stato un ritiro importante, ci ha aiutato molto: dobbiamo proseguire su questa strada.

