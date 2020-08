Contagi, un altro balzo Quasi 1400 nuovi casi

Fatti&Storie

Un altro balzo dei contagi in Italia: dopo due giorni di calo, oggi 1.367 nuovi casi (ieri 878), mai così tanti dal 12 maggio. A fronte però del record assoluto di tamponi, 93.529 (ieri 72.341), il che fa scendere il rapporto positivi-tamponi a 1,4%. A segnare il più alto numero di nuovi casi torna a essere la Lombardia (269), seguita da Lazio (162), Toscana (161), Veneto (147) e Campania (135), mentre sale da 34 casi a 53 la Sardegna. Il totale dei contagiati arriva così a 262.540. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute. In salita anche il numero dei decessi, 13 oggi contro i 4 di ieri. Crescita legata al dato del Veneto, che oggi segnala 9 vittime. Le altre sono in Piemonte, Toscana, Lazio e Campania. Il totale sale a 35.458. I guariti sono 314 (ieri 353), e sono 206.329 in tutto. In netto aumento il numero delle persone attualmente positive, 1.039 in più oggi (ieri +519), per un totale di 20.753.

Rimangono stabili i ricoveri, malgrado l'aumento dei casi: quelli in regime ordinario sono 3 in meno (1.055 in tutto), mentre le terapie intensive salgono di 3 unità, 69 in tutto. I pazienti in isolamento domiciliare sono 19.629.