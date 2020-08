Francia, quasi 5000 casi In Italia oltre 1200

Fatti&Storie

Continuano a crescere in modo allarmante i nuovi casi di Covid-19 in Francia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.897 nuovi casi, il numero più alto dalla fine del lockdown. Sono stati inoltre identificati 32 nuovi focolai su tutto il territorio.

Salgono ancora i contagi anche in Italia. Il bollettino del ministero della Salute fa segnare 1.210 casi oggi, contro i 1.071 di ieri. Il totale sale così a 259.345. Il numero totale di attualmente positivi è di 18.438, con un incremento di 935 rispetto ai dati diffusi ieri. Nelle ultime 24 ore, i nuovi ricoverati con sintomi da Covid-19 aumentano di 47 unità portando il totale a 971. Si registra anche un incremento di 5 persone in terapia intensiva (69). In isolamento domiciliare risultano 17.398 persone (+883). Intanto la Lombardia torna a essere la Regione con più contagi da Coronavirus. Con un incremento di 239 nuovi casi in 24 ore, sorpassa il Lazio che è a quota 184. Segue il Veneto con 145, la Campania con 138 e l'Emilia Romagna con 127. In Sardegna salgono a 81 i casi registrati, ieri erano 44.