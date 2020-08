Superati i 1000 casi Non accadeva dal 12 maggio

Fatti&Storie

Non si ferma la crescita della curva epidemica in Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quota mille casi in un solo giorno: 1.071 oggi, contro i 947 di ieri. Il totale sale così a 258.136. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. A far registrare più contagi sono Lazio (215, record di sempre), Lombardia (185) e Veneto (160). Solo la Valle d'Aosta registra zero nuovi casi. In calo invece i decessi, oggi 3 (contro i 9 di ieri), segnalati da Veneto (2) e Piemonte (1). Il totale delle vittime sale a 35.430. I guariti nelle 24 ore sono 243 (ieri 274), per un totale di 205.203. Nuovo forte balzo del numero delle persone attualmente positive, 825 in più (ieri 664), e sono ora 17.503. A fronte dei numeri tornati a quattro cifre, "tiene" ancora la trincea dei ricoveri: quelli in regime ordinario aumentano di 5 unità (924 in tutto), mentre le terapie intensive dopo giorni di crescita sono oggi 5 in meno, 64 in totale. I pazienti in isolamento domiciliare sono 16.515. Infine, numero importante di tamponi eseguiti: 77.674 (ieri 71.996).

Mondo. I contagi mondiali da Covid-19 hanno superato i 23 milioni. E' quanto risulta dai dati aggiornati dalla Johns Hopkins University, che si basa sulle informazioni ufficiali fornite dai paesi. Il numero di decessi aveva superato poche ore fa la quota di 800 mila. Al primo posto in entrambi i casi ci sono gli Stati Uniti, con 5,6 milioni di casi accertati e 175 mila morti.